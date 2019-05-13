شاهدوا نجم شهير يرفض الاعتذار لرانيا يوسف بعد إهانته لها واتهامها بأنها “لا تستحم”

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 06:00 مساءً - رفض لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد خلال استضافته ببرنامج “شيخ الحارة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”، الاعتذار عن تصريح سابق له، كان قد علق فيه على كلام رانيا يوسف بأن الرجل المصري لا يهتم بنظافته عكس الرجل اللبناني، حيث رد عليها بقوله: “هي مش بتستحمى أصلاً”!



وأوضح سعيد أنه اعتبر التصريح المنسوب لرانيا يوسف، والذي قارنت فيه بين نظافة الرجل المصري والرجل اللبناني، إهانة للشعب المصري وله شخصياً، وهو ما دفعه للرد بطريقة عنيفة.

وأكد أنه يعتز برانيا كفنانة لكنه شعر كما شعر الكثير من المصريين بأنه أهين من كلامها وكان عليه أن يرد عليها بنفس كلامها لتشعر بما شعر به وأنه لن يعتذر لها إلا إذا اعتذرت هي للرجل المصري.