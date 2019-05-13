محمد إمام يكشف سر اختياره لميرنا نور الدين للمشاركة في «هوجان».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد إمام، سبب اختياره الفنانة ميرنا نور الدين، للمشاركة في مسلسل «هوجان»، والذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي.

ونشر محمد إمام، صورة لهما عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «بقالي فترة متابعها في المسلسلات.. كل دور بتعمله كانت بتعجبني فيه.. لحد مافجئتني بدور ليها في رمضان اللي فات و ده اللي خلاني أرشحها في هوجان».

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وأضاف: «حقيقي أبدعت في وردة بأدائها الجميل و طلتها القمر و الناس كلها بتكلمني عليها.. نجمة مصر القادمة ميرنا نورالدين».

مسلسل «هوجان» يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

يقدم فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه «هوجان» فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.