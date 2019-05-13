زواج طليق ميجان ماركل من ابنة ملياردير شهير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن طليق ميجان ماركل، المخرج الأمريكي تريفور إنجلسون، زواجه من ابنة المليونير الشهير ستانفورد كورلاند، وذلك بعد أيام قليلة من ولادة دوقة ساسكس ميجان ماركل لطفلها الأول آرتشي من الأمير هاري.

حفل الزفاف أقيم على شاطئ “روزوود ميرامار” في مونتيسيتو، بولاية كاليفورنيا، وجاءت مراسم الزواج وتفاصيله شبيه إلى حد كبير بحفل زواجه الأول من ميجان ماركل، حيث تم حمل مقاعد العروسين والرقص بهما داخل القاعة.

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صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن حفل زفاف إنجلسون البالغ من العمر 42 عامًا وخطيبته تريسي كورلاند البالغة من العمر 31 عامًا، أقيم في منتجع روزوود ميرامار بيتش في كاليفورنيا، وارتدى إنجلسون بدلة وردية زاهية وقميصًا أبيض، أما عروسته الحسناء فاختارت ثوب زفاف من الدانتيل.

العروس تريسي كورلاند، هي ابنة مصرفي شهير، ويبلغ ميراثها من والدها المليونير أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني.

الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، والمنتج تريفور إنجلسون، كانا قد أعلنا عن طلاقهما في عام 2013 بسبب خلافات بينهما، وتزوجت ميجان في 19 مايو الماضي، من الأمير البريطاني هاري، وعقدا قرانهما في قلعة ويندسور.