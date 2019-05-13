الحرب تشتعل مجددًا بين أصالة وفجر السعيد.. تهديد ووعيد أمام الملايين

متابعة بتجـــــــــرد: اشتعلت الحرب الكلامية مجددًا بين الإعلامية الكويتية فجر السعيد والفنانة السورية أصالة نصري.

وفي التفاصيل، بعد أن اتّهمت أصالة، فجر بشكل غير مباشر في آخر لقاء تلفزيوني لها بأنها تلاحق المشاهير لتلفت الأنظار إليها، ردّت الأخيرة عليها بأسلوب شديد اللهجة.

وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي هدّدت فجر السعيد، أصالة بأنها ستردّ عليها بشكل موسّع بعد شهر رمضان المبارك، التزامًا منها بصيامها، وألمحت إلى أن أصالة تتنكّر لفضل الشعب البحريني عليها فكتبت: “نالت أصالة الجنسية البحرينية ولا تتذكر الشعب البحريني، لا في حفلاتها ولا مناسباتهم الرسمية”. وتابعت: “بس هذا لا يمنع أنني عقب رمضان سأفتح موضوعك من جديد.. رمضان كريم وعسانا من عوادة.. بس يخلص الشهر الكريم وبرجعلك إذا لم تعلني التوبة عن طرح اسمي أو الهمز واللمز علي”.

يذكر أن أصالة أكدت في آخر لقاء لها ضمن برنامج “عايشة شو” الذي يعرض خلال شهر رمضان، أنها لا تعرف الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وأشارت إلى أنها لم تقابلها يومًا، لكنها لا تحب ما تقوم به، لأن نقدها ليس بنّاءًا.