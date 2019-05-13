متابعة بتجـــــــــرد: تداول روّاد موقع التواصل الإجتماعي تويتر إسم الممثل السوري “أحمد الأحمد” بكثافة في الساعات الماضية بسبب إتقان دوره في مسلسل “حرملك” الذي يعرض ضمن سباق دراما رمضان لهذا العام.
بدورها، أشادت النجمة سلافة معمار بأداء زميلها أحمد الأحمد، فأطلقت تغريدة عبر حسابها الخاص كتبت فيها: “في أحلى من هيك ممثل؟ هون عم نحكي عن ممثل وصديق من الطراز الرفيع جداً… أحمد الأحمد أنت معلم”.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من جمال سليمان، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، باسم ياخور، أحمد الأحمد، باسل خياط، جيني إسبر، كارمن لبس، فاء موصللي، نادين خوري، عبد الهادي الصباغ، رواد عليو، محمد خير الجراح، هبة نور وغيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “حرملك” من تأليف سليمان عبد العزيز، اخراج تامر إسحق وإنتاج شركة كلاكيت.
كانت هذه تفاصيل خبر سلافة معمار عن زميلها في “حرملك”: ممثل من الطراز الرفيع جدًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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