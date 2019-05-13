نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على الأسود يسيطر على إطلالات النجمات في “بافتا 2019” – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: شهدت قاعة الرويال الملكية بلندن، أمس الأحد، حفل توزيع جوائز البافتا للعام 2019، وهو حفل الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتلفزيون، والذي تألقت فيه عدد من النجمات على السجادة الحمراء.

وتنوعت الإطلالات بين الفساتين التقليدية والخارجة عن المألوف، مثل ارتداء الممثلة البريطانية “جينيفر ميتكالف” لبذلة من اللون الأصفر، ولكنها وضعت لمسة ذكورية بارتداء رابطة عنق ولكنها اعتمدتها دون ربط.

وطغى اللون الأسود على أغلب الفساتين الحاضرة، فيما اختارت باقي النجمات ألوان هادئة لإطلالاتهن، والبعد عن الدرجات المبالغ فيها أو غير المستصاغه للعين.