طارق سويد… “قربت النهاية”

صحيح انه يغيب عن السباق الرمضاني هذا العام، الا ان الكاتب والممثل طارق سويد لن يطيل الغيبة، فهو في صدد التحضير لمسلسل جديد بعنوان “بالقلب”، من المتوقع ان يبصر النور قريبًا.

وكما عوّدنا سويد في كافة اعماله، سيتطرأ الى عدد من القضايا المحقة والمشاكل التي يواجهها المواطن اللبناني، فهو اعتاد ان يترجم الواقع الذي نعيشه بطريقة محنكة وذكية، تجذب المشاهد وتحثه على متابعة احداث المسلسل من بدايته حتى حلقاته الاخيرة.

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وفي هذا السياق، نشر سويد على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لغلاف النص التابع للمسلسل، كُتب عليه “بالقلب.. الحلقة الاخيرة”، ليرفق سويد الصورة بالقول: “بعد سنتين كتابة.. قربت النهاية… ما بعرف شعوري بالظبط.. هني الي مش شخصيات بخيالي، هني رفقاتي اللي ما تركوني دقيقة بهل سنتين… حبيت من خلالن، فرحت من خلالن، بكيت من خلالن، حزنت معن وفرحتلن وصارو لقلبي اقرب من كتير من الناس”.

هذا وانهالت تعليقات المتابعين التي اظهرت الحماسة الشديدة لدى البعض لمعرفة ما سيتضمنه هذا المسلسل الجديد من احداث وافكار، فيما راح البعض الآخر يهنئ سويد ويتمنى له دوام النجاح والتوفيق في كافة اعماله المستقبلية.

الجدير بالذكر ان مسلسل “بالقلب” يتم تصويره حالياً وهو من بطولة الممثلين بديع ابو شقرا، سارة ابي كنعان، سمارة نهرا، نوال كامل، حسان مراد الى جانب نخبة من نجوم الفن والتمثيل، ومن اخراج جوليان معلوف وانتاج شركة G8 Production .