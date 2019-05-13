ترقية الحميدي الثبيتي مديرًا لمحطة تلفزيون القصيم

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أصدر رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، قرارًا بترقية الزميل الحميدي بن عيسى الثبيتي، إلى المرتبة (46) في هيئة الإذاعة والتلفزيون بمسمى (مدير محطة تلفزيون القصيم).

يذكر أن الزميل “الحميدي”، حاصل على البكالوريوس إعلام إذاعة وتلفزيون، وأحد الكوادر الإعلامية التي مارست العمل الإعلامي والصحفي لأكثر من عقدين في عدد من الجهات والمؤسسات وعمل مخرجًا للأخبار ثم معدًا للبرامج ثم مديرًا لتحرير برنامج صباح السعودية، ثم رئيسًا لتحرير عدد من البرامج الاجتماعية والسياسية المهمة في خارطة برامج القناة السعودية وممثلًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون في العديد من المناسبات واللجان، ومارس العمل الصحفي محررًا وكاتبًا في صحيفة الحياة في أوقات سابقة.