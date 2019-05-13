ريم سامي: لم أتضايق من انتقادات العمل مع شقيقي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أكدت الفنانة الشابة ريم سامي أنها لم تجد حرجاً في تكرار الحديث عن كونها شقيقة المخرج محمد سامي في مسلسلها الجديد "ولد الغلابة". وذكَّرَت أن بدايتها في التمثيل لم تكن معه، بل مع المخرجة منال الصيفي في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" الذي عُرِضَ في العام الماضي.

وأضافت في مقابلة مع ""الخليج 365"" أنها تعتبر أن البعض لديه حظوظ وفرص تشكِّل العامل الدافع له في بداية عمله. وليس عيباً أن تعمل مع المخرج محمد سامي لأنه شقيقها. معتبرة أنها محظوظة به، ومن الطبيعي أن يمنحها فرصة عندما يشعر برغبتها في التمثيل ويقتنع بقدراتها.

وفيما أشارت إلى أنها ستعمل معه مجدداً في حال رشحها لدورٍ مناسب، أكدت أن كونه شقيقها لا يسبب لها ضيقاً أو حرجاً رغم بعض الانتقادات. لأن الفيصل الحقيقي بالنسبة لها هو قدرتها على إثبات نفسها وموهبتها.



وذكّرت أن الكثير من أبناء الفنانين واجهوا نفس اتهامات المجاملة عند انطلاقتهم، لكنهم اثبتوا موهبتهم مع تكرار التجارب، وهو ما تسعى إليه. كما أكدت على أن كواليس العمل لم تشهد أي حساسية في التعامل معها. حيث كانت معاملتها مثل معاملة أي ممثل في استديو التصوير. وقالت أنها لم تتوقع رد فعل الجمهور منذ الحلقات الأولى، لكنها كانت تعرف جيداً أن أعمال محمد سامي ستكون من الأعمال المهمة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية في السباق الرمضاني.

وأكدت أنها تعتبر نفسها محظوظة للغاية باشتراكها في "ولد الغلابة" لكون العمل مع أحمد السقا ويُعرَض على قناة ام بي سي مصر التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة في مصر والوطن العربي.

وعن ترشيحها للمسلسل، قالت أن محمد تواصل معها وأخبرها بترشيحه لها في شخصية قمر الفتاة الصعيدية الشقيقة الصغرى لأحمد السقا في المسلسل. لافتة إلى أنها كانت حريصة على التحضير للدور قبل بداية التصوير واتقان اللهجة الصعيدية التي تتحدث بها حتى يصدقها الجمهور.

وأشارت إلى أنها جلست مع مصحح اللهجة عبد النبي الهواري حيث استمرت الجلسات التحضيرية للعمل لنحو شهر تقريباً ما بين جلسات عمل جماعية وجلسات عمل فردية مع المخرج مؤكدة على أن الصعوبة بالنسبة لها كانت في اتقان اللكنة التي تتحدث بها حتة تبدو الشخصية صعيدية.

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وأوضحت أنها كانت تتدرب عليها لمدة 6 أو 7 ساعات يومياً، توزعت ما بين ساعتين يومياً مع مصحح اللهجة بالإضافة إلى التحضير بالسيناريو ومشاهدة فيديوهات عديدة عبر YouTube لعدد من اهالي المنيا في الحوارات التليفزيونية التي اجروها حتى تكتسب اللكنة بشكل دقيق.

وعن اصعب المشاهد بالنسبة لها، قالت ريم أن اكثر مشهد كانت تخشاه في العمل هو مشهد سيُعرَض في الحلقات المقبلة أمام أحمد السقا. لافتة إلى أنها لا تستطيع الحديث عن كواليسه في الوقت الحالي حرصاً على عدم حرق احداث العمل، لكنها صورته من المرةِ الأولى لكونها استعدت له كثيراً قبل التصوير.

وأشارت إلى أنها احبت شخصية قمر منذ قراءة السيناريو خاصةً في ظل العلاقة القريبة التي تجمعها مع شقيقها وباقي أفراد العائلة



لقطة من للحب فرصة أخرى



وعن تحضير تفاصيل ملابس الشخصية، قالت ريم أن وجود الأستاذة ناهد نصر الله كمنسقة لإطلالة الممثلين في العمل جعلها تثق بكل ما تطلبه منها نظراً لخبرتها الطويلة. مشيرة إلى أنها استفادت من توجيهاتها ونفذتها.

وأوضحت أنها تحب التمثيل وتعشقه بالرغم من أنها درست تسويق الأعمال بالجامعة البريطانية مشيرةً إلى أنها قررت اقتحام مجال التمثيل وذهبت للمخرجة منال الصيفي. حيث جلست معها، وبعدها رُشِّحت لدور في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" الذي ظهرت من خلاله للمرةِ الأولى.