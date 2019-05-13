شريهان تُهنئ جمهورها بحلول شهر مضان على طريقتها الخاصة

تقدمت الفنانة المصرية شريهان بالتهنئة لمحبيها بحلول شهر رمضان على طريقتها حيث اختارت مقطع فيديو يظهرها في إحدى حلقات الفوازير الرمضانية التي كانت تقدمها وهي تغني فيها: «شَهْر يكلم شَهْر يعلم شَهْر يسلم شَهْر لما وصلنا لأجمل شَهْر».

ونال الفيديو ما يفوق مئتي ألف علامة إعجاب، عدا المطالبات بالعودة لتقدم الفوازير التي علقت في أذهان محبيها وكان آخرها عام 1993 بعنوان «حاجات ومحتاجات» وقد ردت شريهان على هذه المطالبات حيث علقت: «حاضر.. رمضان كريم ».

إشارة إلى أن شريهان قدمت حلقات تلفزيونية مخصصة للفوازير برزت فيها ممثلة وفنانة استعراضية في الثمانينيات والتسعينيات، وأشهرها ألف ليلة وليلة.

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تداول فيديو نادر للفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها