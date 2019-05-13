راغب علامة يعلن انتهاء علاقته بالإماراتية أحلام بعد برنامج "آراب أيدول"

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، أن علاقته بالفنانة الإماراتية أحلام انتهت بعد برنامج «آراب أيدول»، مؤكدًا أنه يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيته اللبنانية، وهي الجنسية الكندية.
وأوضح "علامة" أنه لم يسبق له أن تم منعه من الغناء في أي بلد. وعن سر نجاح زواجه أشار إلى أن السر هو الإرادة، مؤكداً أن أغنية «قلبي عشقها» هي التي شهرته عربياً.
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راغب علامة يتحدث عن زوجته ويؤكد أن أغانيه "وقائع عايشها"
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