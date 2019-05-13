عمرو سعد ينشر "الأفيش" الرسمي لفيلمه الجديد "حملة فرعون"

نشر النجم عمرو سعد، الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد حملة فرعون، والمقرر عرضه في السينمات بموسم عيد الفطر المقبل، واحتل الأفيش 11 بطلا يتقدمهم عمرو سعد ونجم الملاكمة العالمي مايك تايسون، وروبي ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي ورامز أميرز. ومن المقرر طرح البرومو الخاص بالفيلم خلال أيام.

يذكر أن فيلم «حملة فرعون» يشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، محمد لطفي، رامز أمير، والعمل سيناريو وحوار كريم حسن بشير، وإخراج روؤف عبد العزيز، إنتاج محمد السبكي.

قد يهمك ايضاًً:

عمرو سعد يتعرض لإصابة فى الكتف خلال تدريبه على "حملة فرعون"

الفنان عمرو سعد يحتفل بعيد الحب علي طريقته