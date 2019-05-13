محمد رمضان ينجو من "حادث مُميت" بسبب "زِلزال"

كشف الفنان محمد رمضان، تعرضه لحادث كاد أن يودي بحياته خلال تصوير مسلسله "زلزال"، حيث فقد توازنه وهو يحاول النزول إلى الأسفل من على سلم، وتهاوى على الأرض، ويبدو أن العاملين بالمسلسل قد نسوا تماماً أنه لا يزال معلقاً وكاد يسقط السلم فوق رأسه لولا تدخلهم.

وعلق رمضان على مقطع فيديو نشره من كواليس مسلسله "زلزال" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، بقوله: "من كواليس مسلسل زلزال.. كان أهم حاجة أعمل المشهد بنفسي علشان أكون مقنع للناس أطلع سلم الفراشة وأتحرك به.. وبعد ما خلصت المشهد الحمد لله.. نسيوني فوق ومشيوا وكأني صاحب الفراشة.. قالك ماهو محمد رمضان وهيتصرف نلحق إحنا ننقل الكاميرات.. الحمد لله ربنا ستر".

وتدور أحداث المسلسل خلال عام 1992 بعد الزلزال الشهير الذي ضرب البلاد وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلى العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذي توفى جراء انهيار المنزل.

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