فنانة بحرينية تُبرّر زيادة وزنها بتعرضها للحسَد وتُريد الزواج من "هندي"

كشفت الفنانة البحرينية زينب غازي، أن سبب زيادة وزنها المفاجئة بعد أن كانت تتمتع بجسم رشيق يشبه "باربي"، يعود إلى تعرضها للحسد وهو ما أدى إلى إصابتها بمرض جعلها تتناول أدوية تزيد الوزن بشكل كبير، الامر الذي عرضها للكثير من السخرية بسبب كلامها. وأشارت في تصريحات تلفزيونية إلى أنها لا ترفض الزواج من رجل كويتي فحسب، بل انها لا ترغب في الزواج من أي خليجي، وقالت بوضوح: "ما أبي أتزوج خليجي وأبي اتزوج هندي.. الناس على بالهم إني اتغشمر من صدقي.. بس أنا وايد أحب الثقافة الهندية وأطمح أوصل للسينما الهندية.. يمكن مضحك هذا الشيء لكن أنا مقدمه عندهم وفي جواب لكن ناقصني إني أدرب لكي أتقن اللغة بتاعتهم".

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