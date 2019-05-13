محمد عساف يشارك في فعاليات مهرجان "موازين" بدورته الـ18 في المغرب

يُشارك النجم الفلسطيني محمد عساف، ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته 18 في المغرب، ضمن حفلاته القادمة خلال صيف 2019، حيث أنه من المقرر ان يُحي عساف حفله ضمن مهرجان موازين، مساء الإثنين في الرابع والعشرين من حزيران على مسرح النهضة في العاصمة المغربية الرباط، ويُقدم خلال حفله باقة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
وعلي صعيد آخر، يُتابع محمد عساف تحضيراته الفنية، ومن المُقرر أن يطرح خلال الأسابيع القادمة أغنية سيتجل.
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