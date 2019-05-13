بعد إعلان زكي فطين عبدالوهاب إصابته بسرطان الرئة.. نجوم عانوا من نفس المرض أبرزهم رشدي أباظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دخل عدد من نجوم الفن، في صراع مع مرض سرطان الرئة، ولعل أبرز الأسباب التي أدت لإصابتهم بهذا النوع تحديدا من أنواع السرطانات، هو اشتراكهم في "شراهة التدخين".

ومن أبرز هؤلاء النجوم:

زكي فطين عبدالوهاب

الفنان الكبير زكي فطين عبدالوهاب، صرح لمصراوي أنه أصيب بمرض سرطان الرئة، واكتشف المرض منذ شهرين، وهو حاليا بحالة صحية ونفسية جيدة، ويتلقى العلاج بالقاهرة.

أحمد زكي

في 27 مارس 2005، رحل عن عالمنا النجم الأسمر أحمد زكي، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، وعلى الرغم من تعافيه قبلها بعدة أشهر، إلا إن المرض عاوده مرة أخرى، ليرحل عن عمر يناهز 55 عاما.

معالي زايد

الفنان الكبيرة معالي زايد، هاجمها مرض سرطان الرئة، لترحل عن عالمنا بعد عدة أشهر من إصابتها بالمرض، وتحديدا في نوفمبر 2014، عن عمر يناهز 61 عاما.

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نور الشريف

النجم الراحل نور الشريف، عانى من مرض سرطان الرئة، ولم يتم الإعلان إلا بعد وفاته، خاصة أنه كان يرفض الحديث عن حالته الصحية، ورحل النجم الكبير عن عالمنا عام 2015.

رشدي أباظة

بعد إصابته بمرض سرطان الرئة، عانى دنجوان السينما المصرية رشدي أباظة من مرض سرطان الدماغ، بعد أن توغل المرض في جسده، نظرا لعدم التزامه وقتها بالتوقف عن التدخين كما نصحه الأطباء، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980، عن عمر يناهز 53 عاما.

زبيدة ثروت

الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، رحلت عن عالمنا في 13 ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 76 عاما، بعدما عانت من مرض سرطان الرئة.

محمد قنديل

صاحب الحنجرة الذهبية الفنان محمد قنديل، رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، إذ أجرى عدة عمليات لإزالة الأورام السرطانية، إلا إنه رحل عن عالمنا في يونيو 2004.

زيزي البدراوي

عانت الفنانة زيزي البدراوي، من مرض سرطان الرئة، بالإضافة لإصابتها بأمراض القلب، لترحل عن عالمنا عام 2014.