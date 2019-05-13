نجل ليلى مراد و"السندريلا" أولى زيجاته.. معلومات عن زكي فطيب عبدالوهاب بعد إعلان إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب، أنه يتلقى العلاج بالقاهرة، بعد إصابته بمرض سرطان الرئة، الذي اكتشفه منذ شهرين.

وأكد في تصريح خاص لمصراوي، إنه يتعامل مع المرض بنفسية جيدة، وأن الأمر مجرد "أزمة عابرة".

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن زكي فطين عبدالوهاب:

_ ولد في القاهرة في 18 فبراير 1961.

_ هو ابن عائلة فنية عريقة، فوالدته هي النجمة ليلى مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وعمه هو النجم الراحل سراج منير، وخاله هو الملحن الكبير منير مراد، وجده الموسيقار زكي مراد.

_ له شقيق واحد فقط من والدته، وهو أشرف أباظة.

_ تخرج في قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما عام 1983.

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_ عارضت والدته الفنانة ليلى مراد، دخوله الفن، فقرر الالتحاق بكلية الزراعة، وفي السنة الثالثة عاد مرة أخرى لدراسة الفن.

_ عام 1981، التقى بالسندريلا سعاد حسني، عقب طلاقها من المخرج علي بدرخان، وبعدها اتفقا على الزواج، وعارضت والدته الزيجة بشدة، خاصة أن "زكي" كان طالبا بالمعهد وقتها، بينما تكبره سعاد حسني بحوالي 20 عاما، وكانت هذه أولى زيجات زكي فطين عبدالوهاب.

_ بعد عدة أشهر انفصل "زكي" عن السندريلا.

_ أول أعماله الفنية فيلم "اليوم السادس" مع المخرج يوسف شاهين، وبعدها توالت الأعمال على وتيرة بطيئة، فكان يشارك بعمل كل عامين أو ثلاث أعوام.

_ من أبرز أعماله "بحب السيما"، "ريش نعام"، "مرسيدس"، "دوران شبرا"، "العراف"، "تفاحة آدم"، "أهل كايرو"، وغيرها.

_ شارك في رمضان الماضي بـ4 أعمال هي "أيوب"، "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، "لعنة كارما"، "رحيم".

_ أعلن منذ يومين، اصابته بمرض سرطان الرئة.