بعد الانتقادات الموجهة إليه.. محمد ممدوح يبدأ رحلة علاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

على الرغم من موهبته وحضوره الطاغي، إلا إن الفنان محمد ممدوح "تايسون" تعرض لهجوم شديد، من الجمهور وعدد من النقاد، بعد تعليق البعض على "مخارج الحروف" التي تبدو غير مفهومة في بعض المشاهد، خاصة أن "ممدوح" يشارك بعملين في دراما رمضان 2019.

وقالت الناقدة ماجدة خيرالله، في تصريح خاص لمصراوي، أن محمد ممدوح نجم موهوب، لكن عليه معالجة مشكلة مخارج الألفاظ، خاصة أنها "تستنتج" ما يقول، وأن هذه المشكلة تفاقمت مؤخرا.

ونشر الفنان خالد كمال، صديق "تايسون"، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، منشورا يعلق فيه على الجدل المثار حول الأمر، قائلا: "أعتقد إن كل العاملين بالوسط الفني، عارفين علاقة الصداقة والأخوة والتاريخ اللي بيربطني بتايسون، عمره ما كان عنيد، وخصوصا فيما يتعلق بشغله".

وتابع: "هو عارف إنه عنده مشكلة، ولكن هناك بعض المشاكل الصحية اللي بتاخد وقت طويل في علاجها، وخصوصا إذا كنت بتعالج المشكلة وإنت بالفعل بتشتغل، وهو بالفعل بدأ، بس محتاج وقت".

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وأضاف: "اللي فعلا شايف إن تايسون موهوب ومختلف وبيحب شغله، لازم يصبر عليه لأن فعلا الموضوع مش سهل، ومش هيتحل في يوم وليلة ولا حتى سنة".

واختتم حديثه قائلا: "رفقا بالموهوبين أمثاله، لأن الموهوبين حساسين لأقصي درجة، الأفضل من وجهة نظري إننا نبقى في ضهره وندعمه عشان الصالح العام، بحبك وبحترم شغلك ومجهودك يا صديق العمر".

ويشارك الفنان محمد ممدوح في بطولة مسلسل "قابيل"، ويشاركه البطولة محمد فراج، وأمينة خليل، كما يشارك في بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا.