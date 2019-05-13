الكشف عن البوستر الرسمي لفيلم محمد سعد الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طرحت الشركة المنتجة لفيلم "محمد حسين" والذي يقوم ببطولته النجم محمد سعد، البوستر الرسمي للفيلم استعدادًا لعرضه في عيد الفطر المقبل بدور العرض السينمائية. وظهر "سعد" على البوستر الدعائي للفيلم، بينما كتب عليه عبارة: "محدش شاف محمد حسين". "محمد حسين" بطولة محمد سعد والفنان الكبير سمير صبري، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومى سليم وفريال يوسف وويزو وحمدى الوزير ومن إخراج محمد علي.

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