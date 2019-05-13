أول تعليق من الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد إعلان إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان زكي فطين عبدالوهاب إنه اكتشف إصابته بمرض سرطان الرئة منذ شهرين، ويخضع حاليا للعلاج بالقاهرة.

وأكد "زكي"، في تصريح خاص لمصراوي، أنه سوف يستكمل علاجه بالقاهرة، ولم يفكر حاليا في السفر للخارج.

وأشار إلى إنه بصحة جيدة، وحالته النفسية جيدة للغاية، ويتعامل مع المرض أنه "دور برد عابر"، دون أن يؤثر الأمر على نفسيته، فلم يقلق، ولم تتأثر نفسيته بعد اكتشافه المرض.

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يذكر أن الفنان زكي فطين عبدالوهاب أعلن، أمس، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس، وعلق: "أصدقائي الأعزاء، صورتي دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان في الرئة من شهر، بس أنا تمام وبتعالج، وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي، وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".

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زكي عبدالوهاب هو نجل النجمة الراحلة ليلى مراد، والمخرج الكبير فطين عبدالوهاب، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "بحب السيما"، "أهل كايرو"، "الفاجومي"، وغيرها.