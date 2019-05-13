شاهد: سمية الخشاب بالشعر القصير في كواليس “شيخ الحارة”

سجلت الإعلامية بسمة وهبة، حلقة جديدة ضمن الموسم الثالث من برنامج “شيخ الحارة”، مع الفنانة سمية الخشاب، ومن المُقرر عرضها قريبًا عبر قناة “القاهرة والناس”، وتتحدث فيها الخشاب عن خلافها مع زوجها السابق أحمد سعد قبل الطلاق، ونشرت الفنانة سمية الخشاب صورا لها من كواليس تصوير حلقتها في برنامج “شيخ الحارة” عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك”، وظهرت سمية الخشاب بفستان وردي اللون وشعر قصير مموج، وكانت سمية الخشاب كشفت عن حلولها ضيفة في البرنامج على مدار حلقتين، مؤكدة أن كل ما قاله سعد عن إستيلائها على شقته وأمواله كلام غير صحيح وإفتراء منه عليها، مشيرة إلى أنها سترد على كل ما قاله من أكاذيب بالمستندات والشهود، وفي نفس البرنامج.
أضافت في تصريحاتها مؤكدة أنها لم تتخيل ما قاله موضحة أنه تجاوز كثيرا في حقها وإتهمها بسرقة لحن أغنية “قلبي يا ناس” وكل هذا كذب، على حد قولها.
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