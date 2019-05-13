بالصور.. لميس الحديدي تحتفل بعيد ميلادها وسط نجوم الفن

أقامت الإعلامية لميس الحديدي، بالأمس حفل عيد ميلادها الـ49، أطلت خلاله مرتدية عباءة تليق بالأجواء الرمضانية المبهجة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، وعلي رأسهم زوجها الإعلامي عمرو أديب.
حضر الحفل عدد كبير من الفنانين منهم المطرب
حرصت لميس علي التقاط الصور مع الحضور، أمام قالب كعكة عيد الميلاد الضخمة، وخلال الإستمتاع بالمظاهر الرمضانية الأخري مع ساقي مشروب العرقسوس، و الطرابيش الحمراء التقليدية، كما حرصت أغلب الفنانات علي الظهور بإطلاله مختلفة عن المعتاد حيث ارتدين عباءات تناسب شهر رمضان.
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