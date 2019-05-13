بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.. تامر عاشور: "مفيش عليا ولا مليم"

دافع المطرب تامر عاشور، عن نفسه ووضح موقفه فيما يخص الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10، بتهمة التهرب الضريبي، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونفي عاشور تهربه من الضرائب واستنكر ترويج أخبار خاطئة، فكتب عبر حسابه: "لما كل الناس دي تتعب نفسها وتكتب ف موضوع أساسا الضرايب نفسها غلطانة فيه ده يبقى اسمه

إيه.. أقسم بالله ما عليا ولا مليم واحد للضرايب".وتابع: "رافعين عليا قضية ونزلو أخبار وسكت وعارضت لكن كمان أخبار وصوري تتحط مع المجرمين كل ده ليه علشان معليش ولا مليم للضرايب!! طيب مكافحة التهرب الضريبي اللي كنت كل أسبوع أروح يدفعوني فلوس دي خدو مني الفلوس ليه لما هم هيرفعواقضية !!!؟ عارفين كويس إني معليش ولا مليم للضرايب، وأنا قد اللي بقوله وكمان ليا فلوس عندهم".يذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، تنظر اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، معارضة الفنان تامر عاشور، على الحكم الصادر ضده غيابيا، حيث أسندت النيابة له تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألفا و269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع "شركة أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".