غدًا.. رانيا يوسف ضيفة بسمة وهبة في "شيخ الحارة"

تحل الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "القاهرة والناس"، وذلك، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الـ6.45 مساء.

وروجت رانيا للحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، فقالت: "انتظروني يوم الثلاثاء المقبل في حلقة شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة".



يذكر أن مسلسل "مملكة ابليس"، للفنانة رانيا يوسف خرج من موسم دراما رمضان الحالي، ويشاركها بطولته كل من: غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أحمد داود، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسي.

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