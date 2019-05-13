اليوم .. المحامي سمير صبري ضيف بسمة وهبة في شيخ الحارة

يحل المحامى سمير صبري، ضيفا في الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم، الاثنين، في السابعة إلا ربع مساء، على فضائية "القاهرة والناس".

ويشار إلى أن "شيخ الحارة" هو

برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

ويذكر أنه كانت أول حلقات البرنامج قد حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتى استضافت فيهم الراقصة دينا والنجم أحمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد.