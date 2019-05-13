شاهد.. بلقيس تنعى رحيل الطفلة دانة القحطاني

نعت المطربة بلقيس فتحي، الطفلة السعودية دانة القحطاني التي توفيت صباح اليوم، ودعت الله أن يصبر أهلها ومحبيها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

فكتبت بلقيس عبر حسابها: "وفاة

دانة القحطاني.. رحمها الله وكتبها عنده طير من طيور الجنة إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أربط على قلب أمها وأبيهاكما ربطت على قلب أم موسى.. الله يهوّن مصيبة أهلها والحمدلله على كل شيء".يذكر أن الطفلة السعودية دانة القحطانى رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ9 سنوات، ظهرت علي السوشيال ميديا ولمع نجمها عبر تطبيق سناب شات وتابعها الكثير من السعوديين.