بعد فوز محمد صلاح بالحذاء الذهبي.. أحمد داوود: منتظرينك في مدريد

عبّر الفنان أحمد داوود عن سعادته بفوز لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح كأفضل هداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي، وحصوله على الحذاء الذهبي، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات. عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات. نشر داوود صورة لمحمد صلاح وعلق عليها قائلًا: "الحذاء الذهبي للسنة الثانية.. مبروك محمد صلاح..



يذكر أن محمد صلاح تقاسم الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي مع كل من: ساديو ماني، نجم جميعنا منتظرين صورة جميلة أخرى في مدريد إن شاء الله".يذكر أن محمد صلاح تقاسم الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي مع كل من: ساديو ماني، نجم ليفربول ، وبيير إيمريك أوباميانج، نجم أرسنال، بعدما سجل كل منهم 22 هدفًا.

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