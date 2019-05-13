تعرف على رسالة أمير كرارة لـ أحمد صلاح حسني

وجه الفنان أمير كرارة، رسالة لشقيق زوجته وصديقة الفنان أحمد صلاح حسني، وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "كرارة" عبر صفحته قائلًا :"شهادتي فيك مجروحة

ومش عشان إنت أخويا بقول الكلام دا، إنت كل سنة بتتقل كممثل، وبتأكد مكانك بقوة، السنة دي آخر نفس مع ياسمين عبدالعزيز،ممثل تقيل فعلًا، ومع ياسمين صبري في حكايتي، نضج غير طبيعي، وتمكن في الأداء".

وأضاف : "وإن شاء الله في العيد الصغير فيلم الممر مع النجم أحمد عز والأستاذ الكبير شريف عرفة، مبروك يا حبيبي وربنا يفتحها في وشك".