فن ومشاهير

تعرف على رسالة أمير كرارة لـ أحمد صلاح حسني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجه الفنان أمير كرارة، رسالة لشقيق زوجته وصديقة الفنان أحمد صلاح حسني، وذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب "كرارة" عبر صفحته قائلًا :"شهادتي فيك مجروحة

ومش عشان إنت أخويا بقول الكلام دا، إنت كل سنة بتتقل كممثل، وبتأكد مكانك بقوة، السنة دي آخر نفس مع ياسمين عبدالعزيز،
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ممثل تقيل فعلًا، ومع ياسمين صبري في حكايتي، نضج غير طبيعي، وتمكن في الأداء".

وأضاف : "وإن شاء الله في العيد الصغير فيلم الممر مع النجم أحمد عز والأستاذ الكبير شريف عرفة، مبروك يا حبيبي وربنا يفتحها في وشك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رسالة أمير كرارة لـ أحمد صلاح حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا