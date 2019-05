في عيد ميلاده الـ 69.. تعرف على أهم محطات في حياة ستيفي وندر

يحتفل اليوم الفنان العالمي ستيفي وندر بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 69، فهو من مواليد يوم السبت الموافق 13 مايو من عام 1950، وقد بدأ نشاطه الفني عام 1962، مسجلا خلال مسيرته الفنّية العديد من الألبومات والأغاني المفردة التي لقيت استحسان النقّاد، فقد فاز بـ 25 جائزة جرامي، فهو الفنان الفرديّ الوحيد الذي فاز بهذا العدد، كما يصنّف من بين الفنانين الأكثر مبيعًا في التاريخ.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم العالمي ستيفي وندر:-

1- ولد الفنان العالمي ستيفي وندر بولاية ساجينا وفي ميشيجان الأمريكية، فوالده وهو السيد كالين جادكينز، ووالدته هي السيدة لولا ماي هارداواي، وترتيبه الثالث بين أشقائه الست.

2- فقد النجم العالمي ستيفي وندر القدرة علي الرؤية نتيجة ولدته قبل أوانه مما سبب اعتلال الشبكية في عينيّة.

3- بدأ الفنان ستيفي وندر العزف على الآلات الموسيقيّة في

سن مبكّرٍ ليشكّل لاحقًا مجموعةً غنائيّةً مع صديقه، وعزفا الثنائي في الشوارع وأحيانًا في بعض المناسبات والحفلات الراقصة مطلقين على أنفسهم ستيفي وجون.

4- و في عام 1970، تزوّج النجم العالمي ستيفي وندر من المغنية وكاتبة الأغاني في سيريتا رايت، و بعد عامين أعلن الزوجين طلاقهما وديًّا، ثم تزوج السيدة يولاندا سيمونز، حين قدّمت طلب توظيفٍ في شركة النشر خاصته، وفي عام 1975 أنجبت سيمونز ابنتهما عيشا موريس، و في عام 2001 من مصممة الأزياء كاي ميلارد موريس، ثم انفصلا الزوجين عام 2009، وقد أنجبا ولدين هما كايلاند، وماندلا، و جاءت الزيجة الأخيرة من السيدة توميكا روبن برايسي، و التي أنجبت عام 2014 طفلهما الثاني نيا، و الابن التاسع للفنان ستيفي وندر.

5- و من أهم إنجازات النجم العالمي ستيفي وندر العديد من الأغاني الناجحة أثناء مسيرته الموسيقيّة اللامعة، من بينها أغنية "Superstition"، "Sir Duke" ،"You Are the Sunshine of My Life" ،"I Just Called to Say I Love You"، كما أطلق العديد من الألبومات العظيمة مثل: "Innervisions"، "Songs in the Key of Life" ،"Hotter than July".

6- ونال النجم العالمي ستيفي وندر علي العديد من الجوائز: ففي عام 1984 فاز بجائزة Academy Award عن أغنية I Just Called to Say I Love You كأفضل أغنيةٍ لفيلم The Woman in Red، كما أصبح عضوًا في لائحة شرف الروك أند رول عام 1989، و في عام 1998 حصل على جائزة Grammy Lifetime Achievement Award، وحصل أيضاٌ على جائزتي "Polar Music Prize" و "Kennedy Center Honors" بعام 1999، و مُنحته لائحة شرف كتّاب الأغاني جائزة Sammy Cahn Lifetime Achievement Award عام 2002، و كرم النجم العالمي ستيفي وندر في عام 2004، حصل على جائزة Billboard Century Award، كما حصل على جائزة Lifetime Achievement Award من متحف الحقوق المدنيّة في ميمفيس عام 2006.