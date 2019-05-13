شاهد.. محمد هنيدي عن وفاة دانة القحطاني: كانت سببًا في ابتسامة ناس كتير

نعى الفنان محمد هنيدى، الطفلة السعودية دانه القحطانى التى توفت صباح، اليوم الاثنين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتب "هنيدي" في تدوينة عبر صفحته قائلا: "البقاء لله وإن لله وإن إليه راجعون.. ربنا يصبر أهلها ويعينهم.. ويرحمها.. كانت سبب في ابتسامة ناس كتير دانة القحطاني". ويذكر أن دانة القحطانى طفلة سعودية توفت، اليوم، عن عمر تناهز الـ9 سنوات، وهى نجمة تطبيق سناب شات يتابعها الكثير من السعوديين، وتحظى بشهرة كبيرة على السوشيال ميديا.

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