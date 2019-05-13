إليسا تشارك في مهرجان موازين الشهر المقبل

تستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلها الغنائي، ضمن فعاليات المهرجان المغربي الأشهر "موازين"، في دورته 18، الذي يقام في العاصمة الرباط.

يقام الحفل يوم الثلاثاء 25 يونيو، على

مسرح فضاء النهضة، تبدأ فعاليات المهرجان في 21 من يونيو وينتهي 29 من الشهر نفسه.

مهرجان موازين يعد من أهم المهرجانات الموسيقية في المغرب، ويضم أشكالًا موسيقية متعددة من مختلف دول العالم العربي، منها مصر والإمارات ولبنان، ويضم هذا العام كبار نجوم الوطن العربي، أبرزهم: كارول سماحة، عاصي الحلاني، محمد عساف، ميريام فارس.