كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد كشك عن دو الضابط "سامر" في "لمس أكتاف": "تعبت فيه جدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان أحمد كشك، الذي يلعب دور الضابط "سامر" في مسلسل "لمس أكتاف"، إنها شخصية "سايكو"، متابعا أنه دور مختلف عن الضابط في مسلسل "أيوب": "إحنا في الآخر ممثلين، وكان دور السنة اللي فاتت سهل أعرف أجيبه لأن عندي أصدقاء كتير ظباط، لكن سامر دور صعب جدا لأنه بعيد عن تفكيري وبعيد عن شخصيتي الحقيقية، أنا مش ممكن أتابع حد أو أجري وراه وأتعصب وأشتم".

وأضاف "كشك"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" مع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" أنه حين تحدث المخرج حسين المنباوي معه عن الدور، قال له "مش عارف إنت هتعتبرها هدية ولا هتشوفه إزاي".

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وتابع "لما قريت الورق لقيت المؤلف هاني سرحان لقيته عامل شغل حلو، أنا تعبت كتير في الدور ده لما كنت بخرج من اللوكيشن كنت ببقى متضايق، لكن لما بشوف ردود أفعال الناس في الشارع بحس بنجاح".

ويضم الموسم الثالث من "كأس إينرجي للدراما" الذي يقدمه محمد طارق أضا يوميا من الأحد للخميس في الـ 11 مساءً، 26 مسلسلا يتنافسون على اللقب وعلى أكثر من 20 جائزة أخرى، ويحسم هذه الجوائز تصويت الجمهور بالإضافة إلى رأي لجنة التحكيم المكونة النقاد حنان شومان وزين خيري شلبي.