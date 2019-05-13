كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي الطيب: دوري في "قابيل" تحدي كبير.. ومحمد ممدوح "حبيبي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان علي الطيب، أحد نجوم مسلسل "قابيل" إنه سعيد بردود الأفعال على دوره في المسلسل، وأنه كان تحديا بالنسبة له ومسؤولية كبيرة أن يقدم دورا جيدا بعد دوره "البساطي" في مسلسل "أهو ده اللي صار"، مشيرا إلى أنه قدم الدور بهذا الشكل بمساعدة المخرج وزملائه الممثلين.

وأضاف "الطيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" مع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" أنه يلعب دور ضابط شرطة متخصصة، وهو ضابط درس بكلية مدنية مثل هندسة المعلومات، ثم التحق 6 الشهور بأكاديمية الشرطة، وهو ليس ضابط المباحث المألوف للناس.

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وشدد على أن الدور كان تحديا بالنسبة له أن يظهر بشكل ضابط متخصص حقيقي، وأن ضباط شرطة تحدثوا معه عن إجادته للدور، لافتا إلى أن علاقته بالفنان محمد ممدوح رائعة للغاية "أخويا وحبيبي واتعلمت منه كتير جوه الشغل وبره الشغل كمان، وبفرح لما اتفرج عليه، فمابالك لما أكون شغال معاه.

وأعرب "الطيب" عن سعادته بتفاعل الجماهير مع المسلسل على السوشيال ميديا، وحالة التشويق التي خلقها "الكل عايزة تعرف مين قابيل، وبتسأل في الشارع، تابعوا واتفرجوا هتعرفوا في الآخر"، داعيا الجمهور للتصويت لمسلسله الذي يتنافس مع مسلسلات "حكايتي" و"علامة استفهام" و"زلزال"، في مجموعة واحدة بـ"كأس إينرجي للدراما".

ويضم الموسم الثالث من "كأس إينرجي للدراما" الذي يقدمه محمد طارق أضا يوميا من الأحد للخميس في الـ 11 مساءً، 26 مسلسلا يتنافسون على اللقب وعلى أكثر من 20 جائزة أخرى، ويحسم هذه الجوائز تصويت الجمهور بالإضافة إلى رأي لجنة التحكيم المكونة النقاد حنان شومان وزين خيري شلبي.