كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة السابعة من ولد الغلابة تريند على "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "ولد الغلابة" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، بوصول "عيسي"، أحمد السقا، إلي القرية عقب خروجه من القسم، بتهمة عدم سداد إيصال أمانة بقيمة 6 ألاف لـ"ضاحي"، حيث قام "عيسي"، بكسر نظارته، وإصابة نفسه، كي يقنع أهله إنه عمل حادثة بالميكروباص، ولكن لم تدخل هذه الحجة على والدته.

ويذهب "عيسي"، لمقابلة أخته العروسة" صفية"، انجى المقدم بالعمل، وتكشف له أن حسان زوج بنت خالته "زينب"، وهى شخصية هبة مجدي، أنه رأه وهو يقوم بكسر النظارة، ويكذبه "عيسي".

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كما يكتشف "عزت"، هادى الجيار، بأن زوجته "فرح"، مي عمر، على اتصال "بعيسي"، ثم يقوم "ضاحي"، بتأجير إمرأة وتقول إنها أخته وتتصل بـ"قمر"، وتقول لها أن "ضاحي"، مريض ولايستطيع الاستغناء عنها وتقنعها بقبول الزواج منه فى السر، وبالفعل تقتنع "قمر"، أخت عيسي الصغيرة، وتتزوج من "ضاحي"، فى السر". كما شهدت الحلقة وفاة والدة "عيسي"، صفاء الطوخي، مما جعل هذا المشهد المؤثر الذي جعل كل من يشاهده أن يسقط دموعه، أن يحقق للحلقة"ترند" عبر تويتر. جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.

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