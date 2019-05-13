كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبلة "جريئة" بين قصي خولي ونادين نجيم في "خمسة ونص".. وهذا رد فعل الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما يزال مسلسل "خمسة ونص" يستعرض قصة الحب الخيالية والسريعة بين دكتورة بيان "نادين نجيم" وغمار الغانم "قصي خولي"، وفي الحلقة السابعة من المسلسل تحولت الحلقة إلى حالة من العشق والهيام من خلال اللقطات الرومانسية التي جمعت بطلي العمل.

ولم يضع المخرج الشاب فيليب أسمر أي خطوط حمراء حيث ظهر الثنائي بلقطات "جريئة"، كما وصفها البعض، ومن ضمنها لقطة سريعة طبع من خلالها الفنان السوري قبلة سريعة على أنف نادين نجيم، والتي بدت قريبة للغاية من شفتيها.

ومرت هذه اللقطة بسرعة وكأن المخرج كان يشعر بالتردد حيالها حتى لا يتعرض للانتقاد، الا أنه قد تم رصدها من قبل عدد كبير من الجمهور، الذين تساءلوا عن سبب وجودها في العمل خصوصًا ان السرعة التي عُرضت بها تدل على خوف صناع المسلسل من الانتقاد والهجوم.

وبالرغم من مرور 7 حلقات على المسلسل فإن احداثه ما زالت بطيئة وتكاد تكون معدومة، بحسب ما قاله المتابعون على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أشار بعضهم إلى أن جميع المشاهد تدور حول قصة الحب الكبيرة جدًا التي تجمع بين بيان وغمار، بالإضافة لمشاهده الحميمية والتي يبدو ان صناع العمل قرروا اللعب عليها من أجل جذب فئة معينة من الجمهور، لكن حتى هذه اللحظة يمكن الحكم بالفشل على المسلسل إلا إذا استطاعت الحلقات القادمة إنقاذ العمل وأبطاله.