كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهير ونقاد يشيدون بأداء دينا الشربيني في "زي الشمس" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد العديد من المشاهير والنقاد بأداء النجمة دينا الشربيني في مسلسل زي الشمس والذي أخرجه سامح عبد العزيز، ووصف السيناريست مدحت العدل النجمة بأنها من الطراز الرفيع، كما كتب المخرج عمرو سلامة بأنها تستحق جائزة الأوسكار مع مرتبة الشرف، وكتب عنها المفكر المصري خالد منتصر بأن أدائها بالمذهل وأنها جمعت بين التلقائية والبساطة. وعبرت النجمة كندة علّوش عن استمتاعها بالمسلسل ورشّحته لجمهورها.

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وعلى صفحته الرسمية أشاد وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي بالنجمة دينا الشربيني في مشهدها مع النجم أحمد صلاح السعدني بعد معرفتها بخيانته مع شقيقتها، كما حيّت الإعلامية إيمان الحصري فريق عمل المسلسل، ووصفت النجمة مادلين طبر أداء دينا بأفضل تشخيص لدور نسوي، وعبّرت النائبة أنيسة حسونة بإعجابها بالمسلسل ومتابعته رغم عدم تحمسها له من البداية، كما أشاد فريق عمل الفيلم خاصةً المخرج سامح عبد العزيز، وأكد الناقد طارق الشناوي أن أداء دينا الشربيني كان ناعم وليس به تكلف وأن الدور الذي تقدمه من أصعب الأدوار لانه متعدد الأوجه يحمل مشاعر متناقضه بين الحب والكره والشك ويحمل كثيرا من التفاصيل تقدمها برشاقه وخفه.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.