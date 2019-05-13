كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Game of thrones season 8 يتصدر تريندات "تويتر" و"جوجل" بعد عرض الحلقة الخامسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الحلقة الخامسة من مسلسل Game of thrones season 8 محرك بحث جوجل الشهير ولائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد ساعات من عرض الحلقة.

وتمحور حديث وتغريات رواد تويتر حول أداء شخصية Cersi ، Arya و Daenerys الذين قدموا حلقة استثنائية في الجزء الاهير من مسليل صراع العروش.

وتقع أحداث المسلسل الذي ينتمى للفانتازيا في قارتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدًا امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة، من جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية.