وليمة سحور ضخمة احتفالاً بعيد ميلاد لميس الحديدي بحضور نجوم الفن والإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقامت المذيعة المصرية لميس الحديدي وزوجها، الإعلامي عمرو أديب وليمة سحور ضخمة، دعا لها الزوجان نخبة من ألمع نجوم الفن والإعلام في العالم العربي، وذلك احتفالاً بعيد ميلاد لميس.

إطلالات الحضور من النجمات طغى عليها القفاطين، والعباءات وغيرها من الإطلالات الرمضانية، في الوقت الذي تميز فيه حفل عيد الميلاد بأجواء رمضانية مبهجة، كبائع مشروب العرقسوس بالزي التقليدي، وفي صور نشرها حضور الحفل من أجواء السهرة، ظهرت سيدة تخبز أمام فرن فلاحي بلدي، كما تواجدت الذرة المشوية، وغيرها من تفاصيل مميزة ومبهجة، في الوقت الذي لم تستغنى فيه لميس عن قالب كيك أنيق ضخم.

Advertisements

ومن أبرز حضور حفل عيد الميلاد الرمضاني، بوسي شلبي، غادة رجب، نيللي كريم، يحيى الفخراني، محمد هنيدي، إلهام شاهين، الراقصة دينا، رجاء الجداوي، صابرين، لطيفة، كارول سماحة، منال سلامة، ليلى علوي، سميرة سعيد، لقاء سويدان، منى عبدالغني، هشام عباس، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.

يُذكر أن لميس الحديدي لم تظهر على شاشة cbc الفضائية المصرية منذ فترة طويلة، وقد اثيرت شائعات حول رحيلها عن القناة، خاصة بعد أن تولت عدد من مذيعات القناة تقديم برنامجها «هنا العاصمة»، دون الإشارة إلى احتمالية عودتها لتقديم البرنامج مرة أخرى.