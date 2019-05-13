ويل سميث يضيف لمسة خاصة على الشخصية الكرتونية لـ"الجني الأزرق" في "علاء الدين"

أقيم العرض الأول لفيلم "علاء الدين" الخميس الماضي، في لندن بحضور طاقم العمل وأبطال الفيلم على رأسهم الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث والممثلة ناعومي سكوت والممثل المصري مينا مسعود، حيث قال سميث إن موافقته على أداء شخصية الجني الأزرق في الفيلم لم تكن أمرًا سهلا، وأنه تردد كثيرا قبل قبول الدور، وكان أول رد فعل له عند العرض عليه: "لا ..لا يمكن".

شخصية ويل سميث في فيلم علاء الدين

ويعد هذا الفيلم النسخة الحية من القصة التي تم تقديمها في شكل كارتوني عام 1992 بطولة النجم الكوميدي الراحل روبن وليامز الذي جسد شخصية الجني الأزرق.

اختلافات بين النسخة الحية والكارتونية لفيلم علاء الدين

وحتى تظهر شخصية الجني بشكل مختلف عن النسخة الكارتونية أضاف ويل سميث لمسة خاصة له عليها والتي ظهرت في أدئاه للهيب هوب والراب بما جعل الشخصية خفيفة الظل.

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وذكر الممثل العالمي خلال مقابلة مع رويترز بالتزامن مع العرض الأول، أنه رأى أهمية لأن يكون الفيلم مختلفا عن نسخة الرسوم المتحركة، وذلك على الرغم من أن روبن وليامز لم يترك فرصة كبيرة لتقديم شخصية الجني بشكل أفضل.

ومن جانبه قال المخرج ريتشي، إن الفيلم الجديد مختلف عن النسخة الكارتونية وأطول زمنا منه بنصف ساعة، كما أنه تم إضافة بعض التغيرات على شخصية الأميرة ياسمين وتطويرها بشكل أكبر.

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