عمرو سعد يصف مَن ينتقد مسلسل "بَركة" بـ"الحقير المأجور"

هاجم الفنان عمرو سعد، منتقدي مسلسله الرمضاني "بركة"، حيث قال: "شكراً لكل حقير تافه أو مأجور لأنه ببساطة وضح حجم المحبة والاحترام والشعبية وكفاية عليا ردكم".

وتابع: "لأني تعودت على العمل والاجتهاد للبقاء على قدر مسؤولية المكانة التي وضعتوني بها، أسكت علي أي إساءة لأني متأكد أنه لا يمكن التغطية على النجاح أو شراء الحب".

وأضاف: "شكراً لكل المتابعين في مصر والوطن العربي، أنتم الحقيقة والرد ودليل النجاح الكبير على الأرض، وأنا (يونس) و(بركة) و(عبد العزيز) و(شحاتة) و(حسن الغريب)، وغيرهم الكثير، وقريباً إن شاء الله سنعلن نسب المشاهدة والنجاح.. الحب لا يمكن تزويره".

واختتم كاتبا: "انتظروا (فرعون) قريباً في دور العرض، أنتم النجاح والخير والطاقة الإيجابية".

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يذكر أن مسلسل "بركة" يشارك في بطولته هالة صدقي وكمال أبورية ومحمد لطفي وهنادي مهنا، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2018، قبل أن يتوقف لظروف خارجة عن إرادة فريق العمل منها عدم انتهاء الديكورات وبعض الأزمات المالية.

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