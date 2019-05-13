"أفنجرز" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية

واشنطن - لايف ستايل احتفظ فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية"، "أفنجرز: إند جيم" بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا 63.1 مليون دولار، بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون، وإخراج الأخوين روسو. وتلاه فيلم الفانتزيا العائلي الجديد "بوكيمون: المفتش بيكاتشو" (بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو) في المركز الثاني، محققا إيرادات بلغت 58 مليون دولار، وقام بالبطولة رايان رينولدز وجيستيث سميث وكاثرين نيوتن ومن إخراج روب ليترمان. كما جاء الفيلم الكوميدي الجديد "احتيال" (ذا هاسل) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 13.5 مليون دولار، بطولة آن هاثاواي وريبل ويلسون ومن إخراج كريس أديسون. اقرا ايضاً: فيلم "أبسايد" يتصدر إيرادات السينما الأميركية Advertisements وتراجع الفيلم الدرامي "الدخيل" (ذي انترودر) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، محققا 6.6 مليون دولار، فيما هبط الفيلم الكوميدي "لونج شوت" (لقطة طويلة) من المركز الثالث إلى المركز الخامس، بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار. قد يهمك ايضاً: "كابتن مارفل" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأميركية فيلم "كيف تروّض تنينك" يُغير قائمة إيرادات السينما الأميركية

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