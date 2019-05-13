سر "احمرار شفاه" سيرين عبدالنور في "الهيبة"

بيروت - لايف ستايل كشفت النجمة سيرين عبد النور على تساؤلات المشاهدين، عن سبب وضعها أحمر الشفاة أو "الحمرة" الحمراء منذ الحلقة الأولى من مسلسل "الهيبة - الحصاد"، بتدرجات الأحمر القوي. وقالت سيرين في تغريدة على "تويتر" إن "هذه الحمرة تدل على الجرأة والإبداع والطموح، فالمرأة التي تختار أحمر الشفاه الاحمر غالباً ما تكون واثقة من نفسها، وتجذب الانتباه إلى جمالها وشخصيتها المتحررة". وقد يهمك ايضًا:

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