شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يشيد بأحمد صلاح حسنى: "نضج غير طبيعى وتمكن فى الأداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أمير كرارة، على توجيه رسالة دعم و تشجيع لشقيق زوجته الفنان أحمد صلاح حسنى لأدائه وتمثيله فى الموسم الرمضانى لهذا العام فى مسلسلى حكايتى ولآخر نفس.

ونشر كرارة صورة تجمعه بأحمد صلاح حسنى، وكتب عليها قائلا:" شهادتي فيك مجروحة ومش عشان أنت أخويا بقول الكلام دا، أنت كل سنة بتتقل كممثل، وبتأكد مكانك بقوة، السنة دى آخر نفس مع ياسمين عبدالعزيز، ممثل تقيل فعلا، ومع ياسمين صبري في حكايتي، نضج غير طبيعي، وتمكن في الأداء".

وتابع :"وإن شاء الله في العيد الصغير فيلم الممر مع النجم أحمد عز والأستاذ الكبير شريف عرفة، مبروك يا حبيبي وربنا يفتحها في وشك".

ومن جانبه رد أحمد صلاح حسنى على رسالة أمير كرارة، قائلا: " حبيبي يا بو سليم شكرًا باشا مصر ربنا يخليك اخويا الغالى"، كما هنأه الفنان أحمد فهمى وكتب له: " اضرب جامد يا سونى".

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