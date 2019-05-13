شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباك محمد رجب وشقيقه ينتهى بـ "رصاصة" فى الحلقة 7 من "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال صراع النساء يسيطر على أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "علامة استفهام"، ففى إحدى الحفلات التى أقيمت بفيلا "عائلة الشواف"، قالت "مروة" جيهان خليل على "رحاب" ميرهان حسين، بأن جدها كان يعمل جزارا، لترد "رحاب" عليها :"أنا كمان عرفت ان جدك كان بيشتغل فران عيش".

وشهدت أحداث الحلقة، نشوب مشادات بين "نوح الشواف" محمد رجب، وشقيقه "جاسر" محمد ناصر، داخل الغواصة التى تقام فيها بروفات فرقتهما الموسيقية، وقال "جاسر" لـ "نوح" إنه يتحدث مثل "النساء" ودفعه فى صدره، الأمر الذى أخرج "نوح" عن شعوره ليقوم بصفعه على وجهه، ليفاجئه شقيقه بتصويب "مسدس" فى وجهه، الأمر الذى دفع "نوح لمحاولة ضربه وسقوطهما سويا على الأرض، وحاول المتواجدون من الفرقة التدخل لفض الاشتباك إلا أن انطلقت رصاصة من المسدس، وأبعد المخرج كادر التصوير حتى يصبح لغزا جديدا، فهل أصابت الرصاصة أى شخص من المتواجدين؟.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.