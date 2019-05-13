شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد عمرو سعد بالقتل فى الحلقة السابعة من مسلسل "بركة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أحداث مسلسل "بركة" تزداد إثارة وتشويق من بطولة النجم عمرو سعد الذى يعرض حصريا على قناة cbc حيث شهدت الحلقة السابعة عددا من الأحداث، أهمها التخلص من بركة وتلفيقه قضية وإدخاله السجن ثم قتله بمساعدة رجال كساب، الشخصية التى يقدمها محمد لطفى، بعد فشلهم فى الوصول إلى كارت الميمورى الذى يحتوى على معلومات مهمة تخص رجال الأعمال.

واعترفت هالة صدقي لزوجها الفنان رياض الخولي، أنها كذبت على الشرطة وأخبرتهم بأن بركة "عمرو سعد" مريض نفسي خوفا على نجلها من العصابة التى قامت بتهديها وأجبروها أن تقول إن نجلها بركة مريض نفسى، واستجابت إليهم لكنها كانت حزينة وطلبت من زوجها أن يقف بجانبها ويساند نجلهم.

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ويعود عمرو سعد للسباق الرمضانى من خلال مسلسل "بركة"، الذى يُتوقع أن يكون نقلة نوعية له من حيث الأداء والتميز والابتكار هذا العام على الصعيد الدرامى، إذ يُجسد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته فى القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم فى العاصمة، لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط فى مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التى تحبه.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة.