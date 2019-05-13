شكرا لقرائتكم خبر عن حساب منسوب لزكى فطين عبد الوهاب يكشف إصابته بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب منسوب للفنان زكي فطين عبد الوهاب، إصابته بمرض سرطان الرئة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية.

ونشر "فطين، صورة له وكتب عليها قائلا: "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج".

وأضاف: "بتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال إنه دور برد وهيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".