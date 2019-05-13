شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكايتى الحلقة 7..إنقاذ ياسمين صبرى من محاولة اغتصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى والذى يتم عرضه في أكثر من قناة خلال شهر رمضان الجارى، بإنقاذ "داليدا" من محاولة اغتصاب داخل سيارة ميكروباص، والتى كانت تستقلها للوصول لمنطقة الانفوشى بالإسكندرية التي يقطن بها أهل جدها.

وخلال المحاولة يظهر "علي" - أحمد صلاح حسنى، الذى يقوم بأنقذها، ويصاب أثناء ذلك بجرح خطير فى رأسه بعد تشابكه مع السائق والشخص الذى كان معه، لتذهب داليدا معه إلى الطبيب لعمل الاسعافات اللازمة له، وتبدأ داليدا رحلة البحث عن عائلة والدتها في حي الأنفوشي بالإسكندرية ولكنها تفاجأ بأن منزل العائلة تم بيعه لأحد الأشخاص وإنشاء مبني سكني بدلا منه، ولم تستطع الوصول إلى العنوان الجديد لعائلتها.

رفض "أدهم" - أحمد حاتم، اتهام والده "سليمان" – أحمد بدير، بمساعدة داليدا على الهروب، في حين يتهم سليم أنه السبب وراء اختفاء ابنته، ولكن تلجأ " داليدا" لبيع سلسلة ذهبية تخص والدتها حتى تحصل على أموال للمعيشة، وتعيش في دار للمغتربات، وأثناء نومها تحلم ب"أدهم" - أحمد حاتم ويحاول قتلها مرة أخرى.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.