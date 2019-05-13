شكرا لقرائتكم خبر عن قمر هادى الحلقة 7.. هانى سلامة يحاول استرجاع ذكرياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "قمر هادى" الذى يتم عرضه بشكل حصرى على شاشة ONE، في إطار تشويقى، لتبدأ أحداثها مع هالة عبد الجليل "مريم حسن" ووالدها وحديث غير مفهوم عن شخص يواصل الاتصال به.

ثم يظهر هادى أبو المكارم "هانى سلامة" مع الإمام الذى قام بأداء صلاة الجنازة على ابنته فيروز "ريم عبد القادر" في الحلقة الأولى من المسلسل، وهو يخبره أن هناك شخصا يدعى سطوحى هو السبب في قيامه بذلك، وأنه لا يعرف أي معلومة حول الموضوع، ليجلس كلاهما على قهوة في انتظار ظهوره.

كما قام الإمام بإخبار هادى أن هناك واحدة تدعى"سمر" قامت بالاتصال بـ سطوحى أثناء وجوده معه قبل الصلاة على ابنته، ومن ثم تظهر هالة من جديد في الـ بيوتى سنتر الخاص بـ شهد "آيه سماحة" والتي تثير ريبتها بسبب سؤالها حول كونها آنسة أو مدام، لتثير من شكوكها حولها.

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ليتنقل الحوار إلى سلمى "داليا مصطفى" ومريم "يسرا اللوزى" أثناء سؤالهما حول الأسئلة التي طرحها هادى أبو المكارم عند وجوده في منزلهم، ليظهر رجائى "رشدى الشامى" في مكتب مروان "حمزة العيلي" وتهديده لإيقاف العمل مع أحدى الأشخاص المشتركة في سوق العمل بينهم.

ليحاول الإمام وسطوحى الهروب من هادى أبو المكارم، بعد أن اشتغرق هادى في أفكاره ليسترجع واحدة من الأيام التي جمعت بينه وبين مروان وزوجته مريم في أحدى البارات، لتندلع مشكلة بسبب أصدقائهم.

ومن ثم تظهر الأحداث قيام هادى أبو المكارم في فصل عمله هو وأخيه عصام "محسن محى الدين"، عن عمل عمه "هادى الجيار" وابنه مروان، لتنتهى أحداث الحلقة عند وصول هادى إلى أبواب فيلا، ودخوله ليجد مرسم وصورة له، وتظهر هالة عبد الجليل من جديد.

يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.