شكرا لقرائتكم خبر عن لآخر نفس الحلقة 7.. إطلاق الرصاص على سليم.. وأمير جديد للجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ازدادت الحلقة السابعة من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعرض حالياً على قناة "الحياة" إثارة وتشويق، حيث وجدت سلمى – ياسمين عبد العزيز وأدهم – أحمد العوضى "الهاردات" داخل قبر والدها، وخلال تصاعد الأحداث، شكت سلمى أن سليم – أحمد صلاح حسنى له علاقة بخطف أطفالها، وواجهته بالشكوك التى تحوم حوله عندما قابل أحد الأشخاص فى المستشفى ، وعندما أكد لها أنه ليس له علاقه بأحد، قالت له "أنا معنديش ثقة فأى حد" خالص .

كما شهدت الحلقة تعاطف سليم مع سلمى وأخذها إلى شكرى – إيهاب فهمى ليسأل على ابنها المخطوف، ولكنه تهرب من معرفة مكان الطفل، وساومها على "الرواية" التى تحمل الشفرات والألغاز من أجل "الهاردات".

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وخلال تصاعد الأحداث ولى أمير الجماعة الإرهابية يوسف عثمان ، ليكون الأمير المقبل بعد قتله، كذلك قام "هجام" متخفى بدخول منزل نهى – ثراء جبيل وزوجها – مراد مكرم، وطلب "الموبايلات" التى تحمل رسالة مسجلة بمساومة ناهد سكرتيرة سليم لقتل الأخير مقابل 3 ملايين جنيه، وفى نهاية الحلقة، أطلقت عصابة مسلحة الرصاص على سليم – أحمد صلاح حسنى اثناء ذهابه إلى سلمى .

"مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.