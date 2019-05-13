وصفوه بـ”الفاشل”.. شاهد عمرو سعد بأعنف هجوم على منتقديه

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2019 02:59 مساءً - هاجم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفنان عمرو سعد بسبب مسلسله الجديد “بركة”، الذي يُعرض حالياً عبر قنوات فضائية عديدة، حيث لاحظ المنتقدون أنه يكرّر نفسه ويقدّم أعمالا درامية ضعيفة، ووصفوه بـ”الفاشل”، وردّ سعد على كل من هاجمه عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “شكراً لكل حقير تافه أو مأجور لأنه ببساطة وضح حجم المحبة والاحترام والشعبية وكفاية علي ردكم… لأنني تعودت أشتغل وأجتهد علشان أفضل قد مسؤولية المكانة اللي أنتم وضعتموني فيها… بأسكت على أي إساءة لأني متأكد إن مافيش حد يقدر يغطي على النجاح أو يشتري الحب”.



أضاف عمرو: “وشكراً لكل المتابعين في مصر والوطن العربي أنتم الحقيقة والرد ودليل النجاح الكبير على الأرض، وأنا يونس وبركة وعبد العزيز وشحاتة وحسن الغريب وغيرها كتير… ولسه إن شاء الله وقريب هنعلن نسب المشاهدة والنجاح زي الحب ما بيتزورش واستنوا فرعون قريب في دور العرض أنتم النجاح والخير والطاقة الإيجابية”.يذكر أن مسلسل “بركة” يشارك في بطولته هالة صدقي وكمال أبورية ومحمد لطفي وهنادي مهنا، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2018، قبل أن يتوقف لظروف خارجة عن إرادة فريق العمل منها عدم انتهاء الديكورات وبعض الأزمات المالية.